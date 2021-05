A La Rochelle, les bars et les restaurants de l’hypercentre n’auront pas le droit de diffuser la finale de la Coupe d’Europe de rugby samedi prochain. La préfecture a publié hier un arrêté pour interdire la diffusion du match qui opposera le Stade rochelais au Stade toulousain, ou de tout autre programme sur écran, qu’il soit disposé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement recevant du public dans le secteur du centre-ville, et notamment sur le Vieux-Port. Lieu habituel de rassemblements de nombreux supporters où un important dispositif de sécurité et de secours sera déployé. La mesure ne s’applique pas au reste du département où les bars et les restaurants pourront diffuser le match dans le respect des mesures sanitaires. Coup d’envoi à 17h45 à Twickenham.