L’appel à la grève des postiers aujourd’hui partout en France. L’ensemble des personnels sont invités à rejoindre ce mouvement national lancé par plusieurs syndicats. Ces derniers qui reprochent à la direction du groupe La Poste un manque de reconnaissance et une réorganisation des services à outrance, qui s’est accentuée avec la crise sanitaire. C’est ce que nous dit Benjamin Hecquard, secrétaire départemental de la CGT FAPT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/poste-1.mp3 Et le mouvement s’annonce d’ampleur :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/poste-2.mp3 En Charente-Maritime, les syndicats tiennent deux piquets de grève : depuis 2h ce matin au centre de distribution de Périgny, et depuis 6h à Saintes. Des perturbations sont à prévoir dans la distribution du courrier et des colis. Et plusieurs bureaux de poste sont fermés aujourd’hui.