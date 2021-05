Scène ouverte avec le duo Agrégat de Sainte-Marie-de-Ré.

Duo de guitaristes-chanteurs, ils se produisent depuis fin 2017 sous le nom d’Agrégat. Son répertoire, exécuté à deux voix et deux guitares électroacoustiques, est constitué de plus d’une quarantaine de titres à succès principalement issus des années 1960/1980, et va du Folk au Rock, en passant par le Blues, de la Country et des ballades Pop.(JJ Cale, The Beatles, Eagles, CSN&Y, Clapton, Dylan, America…). Il se produit fréquemment sur l’île de Ré, surtout l’été.

En concert pour la Fête de la musique le 21 juin 2021 à La-Flotte-en-Ré.

https://www.facebook.com/jmejas/