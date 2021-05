L’antenne rochelaise de l’association Gamelles pleines, qui a vu le jour il y a un an en plein confinement, organise ce soir ses 1ères Journées médecine vétérinaire solidaire pour aider les SDF à prendre soin de leurs compagnons d’infortune, mais aussi en leur apportant une présence physique et une écoute. Une trentaine de chiens et un chat seront accueillis au parc expositions avec leurs maîtres pour un chek-up complet. On écoute la présidente Anne Queffelec :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/gamelles-pleines.mp3 Précisons que cet évènement n’est pas ouvert au public. L’opération sera renouvelée le 27 mai prochain.