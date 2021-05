La municipalité vient de recueillir l’avis des habitants à travers une exposition de son projet de revitalisation du centre-ville qui a nécessité six mois d’étude. Objectif : intégrer les nouveaux aménagements en lien avec l’extension du port et favoriser l’accès aux piétons et aux vélos. Cette exposition a connu un certain succès dont se félicite la maire Laurence Osta-Amigo qui a tenu à privilégier la concertation :

Cette exposition, présentée à la fois à la médiathèque de La Tremblade et sur le site internet de la ville, a réuni plus de 760 visiteurs : 166 à la médiathèque et environ 600 sur le site. 37 commentaires ont été déposés. Des retours largement positifs, malgré quelques oppositions. De quoi constituer une base de travail solide pour la poursuite du projet selon Laurence Osta-Amigo :

Les travaux du centre-ville s'étaleront de septembre 2021 au début de l'année 2023. Le chantier sera réalisé en plusieurs tranches de façon à limiter les nuisances sur les périodes de forte activité touristique et ostréicole.