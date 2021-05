En rugby, coupe d’Europe. J-2 avant la demi-finale de Champions cup qui opposera dimanche le Stade rochelais aux Anglais de Leinster. Une demi-finale historique pour le club maritime qui n’a jamais atteint un niveau aussi élevé de la compétition. Les Jaune et noir sont prêts et bien décidés à engager la rencontre, comme le souligne le capitaine du Stade rochelais Romain Sazy qui nous en dit plus sur l’état d’esprit de son équipe :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/sr-sazy-1.mp3 Mais l’expérience entre les deux clubs pourrait faire toute la différence, même si Romain Sazy se refuse à tout aveu de faiblesse :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/sr-sazy-2.mp3 La Rochelle/Leinster, c’est ce dimanche à 16h au stade Marcel-Deflandre. Le match sera retransmis sur France 2.