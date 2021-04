Il ne vous reste plus que deux jours pour réserver vos cartons à la demande (dernier délai dimanche à 13h). Ensuite, il sera toujours possible de participer (date limite d’inscription le 2 mai à midi), mais vous ne pourrez plus choisir vos cartons. Ils seront générés automatiquement par planche de 6 ou 12 avec les 90 numéros.

LOTORADIO, le loto en direct à la radio sur HELENE FM & VOGUE RADIO.

Rendez-vous le dimanche 2 mai pour jouer au loto depuis chez vous.

Réservez dès maintenant vos cartons!!!

10€ les 6 – 15€ les 12

A GAGNER : 100% de bons d’achat LECLERC : 100, 200 et jusqu’à 500€

Et 1 Nintendo switch lite animal crossing offerte par votre Intermarché Surgères

Pour participer, c’est simple et rapide !

1 – Cliquez sur ce lien pour commander vos cartons : https://www.helloasso.com/associations/vogue-radio/evenements/lotoradio-dimanche-2-mai

2 – Imprimez-les (après réception par mail)

3 – Et dimanche 2 mai à 13h, suivez le tirage en direct à la radio sur Hélène FM et Vogue radio, et en vidéo sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=MQF6ugSw6RY (connexion possible dès 12h30)

Avec nos partenaires :











LOTORADIO organisé en soutien à l’association humanitaire :