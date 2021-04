Un collectif s’élève contre le projet éolien d’Andilly, entre Marans et La Rochelle. Alors qu’une enquête publique est en cours, ils sont une quinzaine d’opposants à se mobiliser pour appeler la population à s’exprimer sur le projet d’implantation de trois éoliennes sur la commune, qui seront situées à 600m des premières habitations et à moins d’1km des écoles et des terrains de sport. Forts de 300 membres sur leur page Facebook, ils espèrent faire capoter le projet comme le souhaite Bastien Chartier, porte-parole du CACE pour Collectif andillais contre les éoliennes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/andilly-eolien-1.mp3 Ce que Bastien a constaté en revenant s’installer dans notre département :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/andilly-eolien-2.mp3 L’enquête publique se termine le 29 avril. Les habitants concernés peuvent s’exprimer sur le registre déposé à la mairie ou en ligne sur registre-numerique.fr/parc-eolien-andilly-les-marais