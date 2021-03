L’appel à la prudence et au civisme face à l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. La préfecture de région et l’Agence régionale de santé alertent ce mardi d’une dégradation rapide des indicateurs de surveillance du coronavirus et d’un risque de flambée épidémique en raison du développement rapide des variants.

Si la situation sanitaire en Nouvelle-Aquitaine est moins critique que dans d’autres régions, elle fait néanmoins face ces derniers jours à une importante détérioration de ses indicateurs. Freiner le virus apparaît d’autant plus urgent que la population néo-aquitaine est moins immunisée, et donc plus fragile que celles des régions où la Covid-19 a davantage circulé. Le risque de flambée épidémique y est par conséquent plus important, surtout que la diffusion de variants plus contagieux progresse. Le taux d’incidence régional a fortement augmenté, passant de 170 à 190 cas pour 100 000 habitants en l’espace de quelques jours seulement. Cette hausse ne s’est pas pour le moment repercutée sur le nombre d’hospitalisations et d’admissions en réanimation, mais présage d’un impact prochain sur le système de soins néo-aquitain. En effet, la Nouvelle-Aquitaine est la dernière région métropolitaine à se situer sous le seuil des 60% d’occupation des lits de réanimation par des patients Covid.

La diffusion des variants sur notre territoire joue certainement un rôle dans la progression actuelle du virus. La situation se dégrade dans l’ensemble de la région, suivant la même tendance qu’au niveau national. On observe ainsi la même dynamique que lors de la deuxième vague, à l’exception près que l’on constate une baisse des admissions en réanimation des personnes âgées de plus 65 ans. Cette tranche d’âge présente également un taux d’incidence plus faible que le reste de la population, témoignant du début des effets positifs de la campagne vaccinale.

L’intensification de la vaccination est en marche, mais face à cette reprise de l’épidémie dans notre région, il est plus que jamais nécessaire de rappeler l’importance du respect strict des mesures et gestes barrières et de favoriser quand cela est possible le télétravail.