Les bases aériennes 709 de Cognac, 721 de Rochefort et 722 de Saintes proposent actuellement 63 postes de militaires techniciens, dans divers domaines tels que la protection-défense, la restauration ou encore les systèmes d’information et de communication. Ces postes s’adressent aux candidats âgés entre 17 et 30 ans et qui attestent au minimum d’un niveau de fin de 3e. Vous pouvez envoyer votre candidature à recrutement.ba721.fct@intradef.gouv.fr. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 05 46 88 80 85.