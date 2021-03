Le dispositif porté par le Département a été lancé vendredi sur l’île de Ré. Un dispositif qui vient en complément du secteur libéral, destiné à aller au plus près des populations les plus isolées comme les personnes âgées ou handicapées vivant en milieu rural et qui ont du mal à pouvoir se rendre dans leur centre de vaccination. Des équipes mobiles composées de 13 médecins et 43 infirmiers répartis sur l’ensemble du département sont mobilisées. On écoute Marie-Christine Bureau, vice-présidente du Département en charge des Affaires sociales :

Pour bénéficier de ce service, il faut d’abord contacter son médecin traitant qui vous fournira une prescription. Celle-ci sera ensuite transmise au centre de vaccination le plus proche, qui contactera alors le Département pour une prise de rendez-vous à domicile.