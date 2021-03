Une édition 100% digitale cette année en raison de la crise sanitaire. Elle va se dérouler exclusivement en ligne jusqu’au 19 mars sur la plateforme emploi17.fr lancée en mai dernier. Des centaines d’offres seront proposées dans divers domaines : hôtellerie, commerce, mais aussi restauration en gardant l’espoir d’une réouverture prochaine avant l’été.

Chaque année à l’approche de la saison estivale ont lieu habituellement les forums de l’emploi saisonnier d’été, à Fouras-les-Bains et La Rochelle. Deux hauts lieux du tourisme en Charente-Maritime. L’année dernière, ils ont permis de réunir 120 entreprises, 1 500 candidats et de proposer 1 600 postes. Mais en raison du contexte sanitaire actuel, ces forums ne peuvent se tenir physiquement. C’est pourquoi le Département propose une édition uniquement en ligne via sa plateforme 100% locale emploi17.fr. Il sera possible d’assister à des sessions de présentations d’entreprises dans les domaines d’activité de l’hôtellerie, du commerce, du service, de la restauration et de l’agriculture ; mais aussi de consulter toutes les offres disponibles et candidater directement via la plateforme. À cette occasion, plus de 800 employeurs des bassins d’emploi de Fouras et de La Rochelle ont été sensibilisés à l’organisation de ce forum numérique, afin de les inciter à déposer leurs offres d’emploi sur emploi17.fr. Pour participer, c’est simple. Il suffit de s’inscrire en ligne et de créer son CV numérique pour consulter les propositions d’emploi. Et l’offre est importante. Il faut savoir qu’en moyenne, la saison touristique en Charente-Maritime génère près de 20 000 emplois l’été, et la moitié des projets de recrutement sont liés à la saisonnalité. Cela représente chaque année, près de 40 000 emplois toutes saisons confondues, sur l’ensemble du territoire.