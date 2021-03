Le coup d’envoi aujourd’hui pour trois jours de la collecte nationale des Restos du cœur. Une collecte qui prend une dimension vitale cette année compte tenu de la crise sanitaire et économique, alors que le nombre de bénéficiaires de denrées alimentaires et de produits d’hygiène pourrait augmenter. En Charente-Maritime, les Restos du cœur s’attendent à une hausse, mais modérée comme le souligne le président départemental Jean-Paul Laval :

Objectif cette année en Charente-Maritime : dépasser les 140 tonnes. L'an dernier, l'opération avait permis de collecter 135 tonnes de marchandises.