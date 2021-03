La bonne action s’est déroulée hier midi sur le campus. Par solidarité envers l’université et les étudiants qui souffrent de la crise sanitaire et économique, les policiers de la CRS19 ont distribué 150 repas gracieusement sur le site de l’IUT. Au menu : des spaghettis bolognaise, du fromage, une compote, un gâteau, une boisson et une tablette de chocolat. Une belle initiative saluée par la communauté étudiante.