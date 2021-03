C’est lundi qu’a lieu la Journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, plusieurs actions sont prévues ce week-end en Charente-Maritime. A Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle, la Ville propose un stand photo dimanche matin place du marché. Chacun et chacune est invité à prendre la pause pour montrer son engagement pour cette cause. Et lundi, les clichés seront publiés sur les réseaux sociaux de la ville.

A Saintes, une manifestation syndicale est prévue demain après-midi à 14h30 devant le palais de justice pour réclamer plus d’égalité sociale et salariale.