Station thermale de référence en France dans la prise en charge des troubles anxieux, cette entreprise est dirigée depuis cinq générations par la famille Dubois, qui a su développer en plus d’un siècle et demi la médecine thermale à visée psy. Un exemple de réussite médicale, entrepreneuriale et familiale pour ce centre thermal qui est le seul en France exclusivement dédié aux troubles psychiques. Les Thermes de Saujon comptent aujourd’hui deux cliniques psychiatriques de 138 lits, un centre thermal, une structure psycho-éducative appelée Ecole thermale du stress, plusieurs résidences destinées aux curistes et un spa. Lucie Alix :

thermes

A noter qu’un livre vient d’être publié à l’occasion de cet anniversaire. Intitulé « Les Thermes de Saujon – Cent soixante ans d’une histoire médicale et entrepreneuriale », il a été écrit par Elisabeth Bourguinat, rédactrice indépendante et spécialiste de récits d’entreprises.