Un nouveau site de e-commerce pour les commerçants, restaurateurs et producteurs locaux du pays rochefortais. Lancé dernièrement, il a été présenté hier après-midi à Rochefort par les élus de la Communauté d’agglomération Rochefort océan. Il s’agit d’une plateforme numérique évolutive qui devrait permettre de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs du territoire. Une façon aussi de soutenir les professionnels qui ont souffert des deux périodes de confinement et du couvre-feu et de les accompagner vers le e-commerce, parce que « la vente en ligne ne doit pas être l’ennemi de l’achat de proximité et des circuits courts ».

Ce nouvel espace digital de vente s’inscrit parmi les autres aides concrètes et de proximité aux acteurs économiques locaux que la CARO a déjà mis en œuvre depuis le mois de mars 2020, date du premier confinement, en soutenant les entreprises locales, les employeurs, employés, salariés, auto-entrepreneurs… Afin de créer cette plateforme de e-commerce, la CARO a sollicité une aide conséquente de la Banque des Territoires au titre de l’aide à la numérisation des entreprises. Désormais, CARO-MARKET.COM permet aux commerçants, restaurateurs, producteurs locaux de vendre leurs produits sur une plateforme locale multi-enseignes avec paiement en ligne ou physique. Le consommateur peut y faire ses achats et régler en une seule fois l’intégralité de son panier même si les produits choisis proviennent de différents lieux de vente. Dans un contexte de hausse de 8,5% des ventes en ligne en France selon la Fédération de la vente à distance, les plateformes comme Amazon, Cdiscount, Fnac… ne doivent pas être les seules gagnantes. Si l’e-commerce représentait 9,8 % des ventes du commerce de détail en 2019, il représente 13,4 % de ses revenus en 2020. Les ventes en ligne des magasins physiques, accélérées par le click and collect et le drive, ont progressé de 50 % sur une année qui a vu naître 17 400 sites marchands supplémentaires en France.