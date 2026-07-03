Scène ouverte ce vendredi 3 juillet avec le chanteur Monsieur Pyl, originaire des Magnils-Reigniers (85).

Il ne lui faut pas beaucoup de temps pour embarquer les gens ! Deux, trois titres à la cool, histoire de prendre le pouls et puis c’est parti ! Monsieur Pyl enchaîne les mélodies entêtantes, les rythmes endiablés et les textes bien boutiqués. Du folk, de la pop, du blues, de la country, de la salsa, du calypso, du rock… Bref, de la chanson tout-horizon, tout-terrain, sans barrière ni frontière. Authenticité, sincérité, générosité, le tout au service d’un tour de chant énergique, poétique et interactif. Let the good times roll ! Son album « Session Maison » s’inscrit dans une démarche simple et authentique. L’artiste y livre une atmosphère chaleureuse, proche du public, où chaque chanson semble racontée à voix basse.

En concert le samedi 4 juillet, à Saint-Denis-la-Chevasse (85).

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