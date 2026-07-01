À Surgères, le Pôle d’échange multimodal de la gare ouvre officiellement demain. Après 18 mois de travaux portés par la Communauté de communes Aunis Sud, la nouvelle voirie de la RD 939 bis, ainsi que la passerelle dédiée aux piétons et aux cyclistes, seront accessibles dans quelques heures, avec pratiquement deux mois d’avance sur le calendrier prévu. Et dès vendredi matin, les arrêts des cars des lignes régulières régionales seront déplacés définitivement près du nouveau giratoire. Une aubaine à la veille du début des vacances d’été et de l’arrivée en masse des touristes. Cette mise en service constitue un signal positif pour l’ensemble des usagers, comme le souligne Christophe Rault, président de la CDC Aunis Sud :

La gare de Surgères draine chaque année plus de 600 000 voyageurs. D’où les enjeux très importants de ce nouveau Pôle d’échange multimodal qui représente un investissement de 5,2 millions d’euros HT, financé notamment par l’Europe, l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et la collectivité. Le chantier va se poursuivre jusqu’en fin d’année avec la réalisation des finitions techniques comme l’installation du mobilier urbain et la végétalisation complète du site.