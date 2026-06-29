Après 11 jours de canicule exceptionnelle, plus aucun département n’est désormais placé en vigilance rouge en France. Les températures sont en baisse, mais cette accalmie pourrait être de courte durée : une nouvelle hausse est déjà envisagée dès la semaine prochaine. En Charente-Maritime, l’épisode caniculaire a pris fin ce week-end. La préfecture dresse le bilan d’une mobilisation importante des services de l’État. Les pompiers ont réalisé plus de 1 000 interventions, dont 99 directement liées à la chaleur, et traité plus de 4 600 appels. Cinq hôpitaux ont déclenché leur plan blanc et 144 établissements médico-sociaux leur plan bleu. Sur le plan social, près de 700 personnes ont été hébergées durant cet épisode, tandis que les accueils de jour ont reçu environ 200 personnes chaque jour. Les autorités rappellent que les effets sanitaires de la canicule peuvent apparaître plusieurs jours après et invitent la population à rester vigilante.