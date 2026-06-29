

SOS Serpents 17, un service de plus en plus sollicité en Charente-Maritime. Depuis le début de l’année 2025, les bénévoles et salariés de l’association Nature Environnement 17, qui gèrent le réseau, ont enregistré près de 350 appels, dont 80 % émanant du département. Seuls habilités à manipuler les serpents, ils rappellent qu’il est interdit de capturer, déplacer ou de tuer ces espèces protégées depuis janvier 2021. Si les couleuvres représentent 70 % des interventions, avec une nette prédominance de la couleuvre verte et jaune, les vipères ne concernent que 2 % des cas. On écoute Jean Rivoire, chargé de mission à Nature environnement 17, qui fait le point sur l’activité du service SOS serpents 17 :

Le numéro dédié à SOS serpents 17 est le 09 78 31 58 50.