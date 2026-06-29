

Évènement en Charente-Maritime ! Les 23, 24 et 25 juillet, c’est la 10e édition du Surgères Brass festival. Trois soirs de concerts, avec sur scène Véronique Sanson, Bénabar, Deluxe et Oldelaf. 14 concerts dont 7 gratuits sur 2 scènes, au cœur du parc du château.

Tentez de gagner vos invitations pour deux personnes à la soirée de votre choix, en vous inscrivant dès maintenant au tirage au sort sur helenefm.com, en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !