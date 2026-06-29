JEUX


Évènement en Charente-Maritime ! Les 23, 24 et 25 juillet, c’est la 10e édition du Surgères Brass festival. Trois soirs de concerts, avec sur scène Véronique Sanson, Bénabar, Deluxe et Oldelaf. 14 concerts dont 7 gratuits sur 2 scènes, au cœur du parc du château.

Tentez de gagner vos invitations pour deux personnes à la soirée de votre choix, en vous inscrivant dès maintenant au tirage au sort sur helenefm.com, en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !

    Nom

    Prénom

    Mot de passe (à retrouver tous les jours sur Hélène FM)

    Votre email

    Téléphone

    Adresse

    Sélectionnez le concert de votre choix

    MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION (LIMITÉE À UNE SEULE PARTICIPATION PAR JEU).