

Cette semaine, gagnez votre journée pour deux personnes au Zoo de La Palmyre. Découvrez ou redécouvrez l’un des plus grands parcs animaliers d’Europe. Un site incontournable à quelques kilomètres de Royan, au cœur de la côte sauvage, où vous pourrez rencontrer plus de 1 600 animaux, et notamment les Tigres de l’Amour.

Tentez de gagner votre journée pour deux personnes au Zoo de La Palmyre, en vous inscrivant dès maintenant au tirage au sort sur helenefm.com, en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !