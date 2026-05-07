Matthieu Delormeau en dédicace cette fin de semaine en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. À l’occasion de la sortie de son livre « Addictions » aux Éditions Leduc, dans lequel il raconte avec sincérité et fragilité ses déboires avec la drogue, l’animateur et chroniqueur de l’émission de Cyril Hanouna « Tout Beau Tout N9uf » sera présent demain à 16h à l’espace culturel Leclerc de Niort, puis samedi à 14h30 à l’espace culturel Leclerc de Saintes Les Coteaux et à 16h45 à l’espace culturel Leclerc de Rochefort. C’est un évènement Hélène FM, Vog Radio et l’émission « Chut on écoute la télé ».

