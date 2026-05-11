

À Bernay-Saint-Martin, le Football Club organise un loto ce dimanche 31 mai, à la salle des fêtes, dès 14h15. 46 quines. Animé par Phil. À gagner : de nombreux bons cadeaux dont un de 600€, des places pour le Futuroscope, le Zoo de Beauval et le Puy du Fou, des corbeilles diverses, jambons et de nombreux autres lots. 2€ le carton, formules à 15€, 20€ et XXL. 1 cadeau offert à toutes les mamans. Parties enfants avec une PS5 à 5€ le carton pour toutes les parties. 3 parties spéciales à 3€ le carton, 5€ les 2 et 10€ les 5. Bingo, tombolas, buvette et restauration. Bingobar et partie 10 fois 1 ligne. Réservations au 06 27 08 13 29 ou au 06 24 82 94 79. Cartes bancaires acceptées. Ouverture des portes à 13h.