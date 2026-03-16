

À Surgères, l’association des Écoles du RPI de Saint-Mard, Breuil-la-Réorte et Boisseuil organisent un loto ce vendredi 27 mars, à 20h15, à Castel park. Il sera animé par Phil. À gagner, plus de 2.500€ euros de lots, dont de nombreux bons cadeau de 150, 200 et le 1er lot 800€, des fruits, des huîtres, jambons, paniers garnis et biens d’autres. 2€ le cartons et formules à 15 et 20€ et XXL. 3 parties spéciales, avec participation à toutes les parties, pour 3€ le carton, 5€ les 2 et 10€ les 5. Lot surprise à 3€ le carton. Bingobar et parties enfants. Sur place bingo, tombolas, buvette et restauration. Réservations au 06 73 05 33 10. Carte bancaire acceptées. Ouverture des portes à 19h.