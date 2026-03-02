

À Puyravault, le Canton Aunis football club organise un concours de belote samedi 21 mars, à la salle des fêtes, à 14h30. Inscription sur place à partir de 13h30, à 10€ par personne. Des lots pour tous : jambons, colis de viandes, champagne, vins et un lot spécial équipe féminine. Tombola avec un jambon et panier garni à gagner, ainsi que nombreux lots. Buvette sur place avec crêpes et galettes charentaises. Préinscription au 06 59 27 86 13. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.