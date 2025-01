Les Nuits de la lecture sont de retour aujourd’hui et demain en pays rochefortais. Organisées pour la 4e année consécutive par le Centre national du livre, sur proposition du ministère de la Culture, cet évènement national a pour vocation de célébrer le plaisir de lire. Cette nouvelle édition s’articule autour du thème des Patrimoines. Le réseau des Médiathèques Rochefort Océan ouvre ses portes à cette manifestation et programme gratuitement plusieurs animations dans trois lieux différents.

Tout d’abord, ce vendredi à 19h, la Médiathèque de Tonnay-Charente propose « La nuit, tout est permis ». Un spectacle de la Compagnie Théâtr’Ô Vert, qui propose un voyage à travers la Charente-Maritime, du coucher du soleil au petit jour. À dos de sardine, de dragon, de lion, ou à califourchon sur le balai d’une sorcière, en dansant avec des lutins, les contes feront assister à des tours de magies, des drames, des métamorphoses, des combats où parfois l’amour triomphe !

Puis ce samedi à 18h30, la Médiathèque d’Échillais organise un escape game intitulé « Panique à la médiathèque ». Crée par l’association Délire d’encre, le jeu propose de démêler le vrai du faux où il faudra arrêter un groupe de manipulateurs diffusant régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup provoquera la panique à l’échelle mondiale. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux à vivre une expérience immersive originale.

Enfin, ce samedi, de 20 heures à minuit, la Médiathèque de Rochefort propose un Tour du monde des contes, avec la Compagnie Coyote Minute, pour une soirée originale à la conquête des cinq continents.

Les Nuits de la lecture commencent ce soir à Tonnay-Charente.