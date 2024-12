La Charente-Maritime est placée en vigilance jaune aux orages et vents violents. Avec le passage de la tempête Darragh, c’est un temps particulièrement agité qui nous attend ce week-end. Ce samedi, après une matinée sous un ciel couvert et ponctuée de rares averses, les conditions vont davantage se dégrader cet après-midi avec l’arrivée d’une forte activité orageuse, principalement sur l’Aunis et la façade littorale. Gare au vent de nord-ouest qui va souffler en rafales sous les averses, avec des pointes à 110km/h sur la côte cet après-midi et jusqu’en milieu de nuit. Ça soufflera moins fort demain sous un ciel contrasté entre nuages et éclaircies, mais le vent restera soutenu. Côté températures, elles sont de nouveau en baisse avec des valeurs comprises entre 9 et 11° pour les maxi aujourd’hui. Pas mieux demain.

Les conditions météos de ce samedi ont incité la Ville de La Rochelle à fermer le parc animalier, les cimetières et le jardin des plantes, mais aussi à annuler le spectacle de lancement des festivités de Noël prévu à 18h sur le Vieux-Port. À Royan, le spectacle pyrotechnique est reporté à samedi prochain. Et puis, toutes les déchetteries de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique sont fermées cet après-midi. Enfin, certaines lignes SNCF en Nouvelle-Aquitaine sont interrompues, notamment La Rochelle-Bordeaux, Angoulême-Royan, et Niort-Royan.