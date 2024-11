La Grande collecte se mobilise contre la fast-fashion en Charente-Maritime. Alors que 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde et que l’industrie de la mode est l’une des plus polluantes de la planète, la jeune association, née il y a un an à La Rochelle, propose des alternatives pour redonner vie aux déchets textiles. C’est dans ce cadre qu’elle ouvre aujourd’hui son Textile truck à l’Intermarché de Surgères. Un projet expérimental, en partenariat avec l’Atelier Cyclab, dont la co-fondatrice et présidente de La Grande collecte Candice Lartigue nous présente le principe :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/textile-truck-1.mp3 Le Textile truck repose sur un concept simple et innovant. Candice Lartigue :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/textile-truck-2.mp3 Le Textile Truck est présent les mercredis et jeudis de la dernière semaine du mois à l’Intermarché de Surgères. Rendez-vous aujourd’hui de 10h à 18h.