Laurent Wauquiez attendu ce mercredi en Charente-Maritime. Département choisi par le député de la Haute-Loire pour son premier déplacement en tant que président du groupe de la Droite républicaine à l’Assemblée nationale. Il va effectuer une visite de terrain cet après-midi, à la rencontre des professionnels de l’ostréiculture et du tourisme de Châtelaillon-Plage, avant une réunion publique en soirée à Pont-l’Abbé-d’Arnoult entouré de militants et sympathisants. David Labiche, président de la Fédération Les Républicains de la Charente-Maritime, s’en réjouit. D’autant plus à l’approche de 2027 :

