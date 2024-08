Le tribunal de Poitiers doit examiner demain la demande de remise en liberté de l’un des cinq accusés, dans l’affaire de l’assassinat de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat en novembre 2022 à Prahecq, dans le sud des Deux-Sèvres. Ce couple dont les corps ont été retrouvés trois mois plus tard, enterrés dans deux communes du nord de la Charente-Maritime. Il s’agit de Mickaël Zadi qui est poursuivi pour quatre chefs d’accusation : assassinats, enlèvement et séquestration, modification de scène de crime, et recel de cadavre. Deux autres accusés ont déjà bénéficié d’une remise en liberté conditionnelle en attendant le procès aux Assises : Stevan Mathieu, et Enzo Challat qui est originaire de Surgères.