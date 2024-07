Rochefort se met à l’heure olympique. À l’occasion du coup d’envoi des JOP de Paris 2024, la Ville accueille les clubs sportifs afin de vivre les Jeux autour d’un évènement place Colbert qui devient une fan zone avec écran géant et activités sportives. Après la cérémonie d’ouverture ce vendredi soir au terme d’une journée d’animations, une 2e journée de pratique sportive est prévue ce samedi de 10h à 17h, avec du foot, du volley, du rugby, de la boxe et du BMX. Début de la Fête du jeu à partir de 14h. Démonstration d’aïkido et de ping-pong au musée Hèbre, et flash-expo de 14h à 16h30. Et découverte du Teqball, discipline entre le foot et le tennis de table.