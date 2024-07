De nouvelles mesures pour prévenir et éviter les feux de forêt en Charente-Maritime. Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens. Il est entré en vigueur le 1er juillet dernier, avec une série de précautions qui visent à améliorer le niveau de prévention du risque d’incendie en milieu forestier.

Les enseignements tirés des importants feux de forêt survenus en 2022 et les nouvelles mesures en matière de prévention des incendies ont nécessité la mise à jour des conditions d’usage du feu dans les milieux forestiers en Charente-Maritime. Cette actualisation s’inscrit dans le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, et a conduit à l’adoption d’un arrêté qui est entré en vigueur le 1er juillet. Ce dernier vise à améliorer le niveau de prévention des risques, via trois mesures principales. La première, c’est la mise en place de trois zones géographiques pour la définition du niveau de risque spécifique à chaque secteur, de faible à exceptionnel, en lieu et place du zonage départemental unique. La 2e mesure, ce sont des dispositions spécifiques prises pour les spectacles pyrotechniques et les feux d’artifices qui sont toujours interdits dès le niveau de risque sévère, sauf ceux tirés en mer et depuis l’estran. Enfin, la 3e mesure concerne la clarification des modalités d’utilisation des barbecues, notamment dans les campings.

Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions de ce nouvel arrêté.

La préfecture rappelle que le respect des dispositions n’exonère pas la personne ayant allumé un feu, volontairement ou par négligence, de ses responsabilités vis-à-vis des tiers.

Afin d’accompagner la communication des nouvelles mesures édictées par ce nouvel arrêté, la Préfecture de la Charente-Maritime a réalisé des documents pour informer largement les habitants et les touristes.