L’inauguration hier après-midi du nouveau Bureau d’information touristique de Ronce-les-Bains, à La Tremblade. Après Royan en 2022 et Mortagne-sur-Gironde en 2023, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique poursuit la réhabilitation des dix-sept agences du territoire. Avec 25 000 visiteurs d’avril à septembre, et jusqu’à 250 par jour en haute saison, celle de la station balnéaire trembladaise fait partie des cinq plus importants lieux de renseignement touristique implantés dans les communes de la CARA. Réalisés entre octobre et avril dernier, les travaux de rénovation ont permis d’agrandir la surface d’accueil, grâce au déplacement des garages de la base nautique Charline Picon. Vincent Barraud, président de la CARA et de l’Office de tourisme communautaire :

Actuellement ouvert six jours sur sept, Le Bureau d’information touristique de Ronce-les-Bains sera accessible dès le mois de juillet sept jours sur sept, jusqu’à 19 heures. Le coût de la rénovation s’élève à plus de 520 000 euros. Le programme de réhabilitation va se poursuivre à Meschers-sur-Gironde, Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-sur-Mer et Cozes. De quoi améliorer l’attractivité du territoire qui est prêt à accueillir les nombreux visiteurs cette année encore, même si le bouleversement du calendrier électoral et les JO risquent d’impacter la saison estivale. Vincent Barraud :