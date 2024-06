La préfecture de la Charente-Maritime fait le point après la terrible explosion survenue le 8 mai dernier à la résidence Les Vignes pourpres à Puilboreau, près de La Rochelle. La priorité reste de reloger les familles sinistrées de façon pérenne. 15 foyers sont toujours en attente de solutions définitives.

Les services de l’État, de la Commune de Puilboreau, du Département de la Charente-Maritime et Domofrance poursuivent leurs efforts pour accompagner les familles qui ont dû être évacuées de leur immeuble à Puilboreau le 8 mai dernier, après l’explosion. Les bailleurs sociaux sont mobilisés pour leur proposer un relogement pérenne. 15 familles sont hébergées pour sept d’entre elles en camping, et les autres en résidence senior ou gîtes. Ces 15 hébergements concernent 11 personnes seules, 2 couples et 2 familles avec enfants. 14 familles sont actuellement accueillies dans leur famille ou chez des amis.

Sur les 29 ménages, 2 ont déjà trouvé une solution pérenne : un sur la région bordelaise, un autre parti s’installer en région parisienne. Et un troisième a trouvé une solution par lui-même. Par ailleurs, 22 offres de relogement ont été proposées aux autres familles et 5 ont déjà donné leur accord pour intégrer le logement proposé.

Par ailleurs, un partenariat a été mis en place avec les associations caritatives locales pour aider les sinistrés à se remeubler. À noter que les consultations de soutien psychologique vont se poursuivre.

J’ajoute que les travaux de sécurisation du bâtiment qui a subi l’explosion sont en cours afin de consolider les parties fragilisées. Un périmètre de sécurité est en place 24 heures sur 24.