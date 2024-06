Vaste opération anti-rodéo dans le secteur de La Rochelle. Vendredi soir, plus de 200 véhicules et 350 personnes étaient rassemblés à Chef de baie lorsque la police est intervenue. Une trentaine d’agents des forces de l’ordre ont relevé 56 infractions. 4 véhicules ont été immobilisés, et un motard ayant refusé d’obtempérer a été interpellé. Le pilote âgé de 21 ans avait tenté de prendre la fuite avec sa passagère, fonçant sur la foule et percutant une moto de police. Il sera notamment poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui.