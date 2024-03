Vous avez toujours rêvé d’avoir un camion de pompier… un vrai ? Le rêve pourra peut-être devenir réalité cet après-midi à Saint-Jean-d’Angély. Le Service départemental d’incendie et de secours organise sa traditionnelle vente aux enchères de véhicules et matériels réformés. Des ambulances, des camions… Il y a même un Zodiac et un jet-ski. Les fonds récoltés par les pompiers permettront d’acheter de nouveaux équipements. Visite de 13h à 14h. Début de la vente à 14h à la salle des ventes.