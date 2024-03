La colère monte au Lycée de la Mer et du Littoral à Bourcefranc-le-Chapus, près de Marennes-Hiers-Brouage. Les personnels menacent de se mettre en grève, car les difficultés s’accumulent au sein de l’établissement qui doit faire face à de nombreux arrêts maladie et des problèmes de vétusté du bâtiment. Une première action a été menée le mois dernier, sans réelle avancée, malgré une situation d’urgence, comme en témoigne Isabelle Bouteille, professeure de français et de théâtre :

Isabelle Bouteille et une quarantaine de ses collègues qui réclament des garanties quant à la création d'un 2nd poste de proviseur adjoint dès la rentrée prochaine, mais aussi d'un poste de secrétaire, un cuisinier et des agents d'entretien supplémentaires. Sans compter des conditions d'enseignement décentes :

