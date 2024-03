L’A4 de Saint-Jean-d’Angély lance un appel pour jouer dans un spectacle vivant. À l’occasion du festival Sites en scène, l’association culturelle accueille la compagnie Attention Fragile qui donnera une représentation de « Carmen opéra déplacé » le 14 septembre à 20h à l’Abbaye royale. Et dans ce cadre, elle recherche entre 40 et 80 comédiens amateurs, comme l’explique Karine Lesueur, bénévole à l’A4 :

Les ateliers de préparation ont lieu les 1er, 2, 29 et 30 juin, puis les 7, 8, 11, 12 et 13 septembre. Pour en savoir plus, deux réunions d'information auront lieu le 20 mars à 14h et 18h30 à la salle de l'Eden.