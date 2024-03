L’usine de production d’engrais chimique Timac Agro à Tonnay-Charente reconnu responsable de pollution de l’air et de l’eau par la justice. Le tribunal judiciaire de Brest vient de condamner l’entreprise du groupe industriel Roullier, basée à Saint-Malo, à verser la somme de 40 000 euros à deux associations environnementales pour le préjudice moral subi. Une victoire pour ces dernières engagées contre l’usine qui est à l’arrêt depuis pratiquement un an et dont le site doit être transformé en plateforme logistique en juin.

Le Tribunal judiciaire de Brest vient de déclarer l’usine de production d’engrais chimique Timac Agro responsable du préjudice moral subi par les associations France Nature Environnement et Nature Environnement 17. Exploitant deux unités de fabrication d’engrais à Saint-Malo et à Tonnay-Charente, l’entreprise a enfreint la réglementation environnementale à de multiples reprises, notamment sur les valeurs maximales d’émissions atmosphériques autorisées de certains polluants comme l’ammoniac, l’acide chlorhydrique, et le permanganate de potassium. Sur le site de Tonnay-Charente, de nombreuses autres non-conformités ont été relevées entre 2010 et 2019, comme un stockage extérieur de produit dangereux malgré les risques d’envol de poussières, ou encore des rejets aqueux présentant des dépassements récurrents de matières en suspension, d’azote et de phosphore. Un contrôle des eaux de ruissellement en 2017 a ainsi relevé des concentrations en azote supérieures à 200 fois la norme autorisée. Les mises en demeure successives n’ont pas mis fin à ces pratiques. « En persistant dans ses activités, l’agro-industriel a délibérément mis en danger la santé des habitants, des salariés et des milieux naturels », s’indigne Nature Environnement 17, qui a donc obtenu gain de cause, après avoir déposé deux recours avec France Nature Environnement.

La condamnation de Timac Agro à Tonnay-Charente intervient dans un contexte sensible où une récente étude a mis en évidence un cas de pollution des sols aux métaux lourds retrouvée dans un lotissement à proximité. Des recommandations sanitaires ont été adressées aux habitants qui ont été invités à se faire tester.