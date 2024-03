Vers la création d’une forêt à Saint-Jean-d’Angély. Le projet devrait sortir de terre l’hiver prochain, sur un terrain de 2 hectares situé au cœur du Vallon de l’Aumônerie. Un terrain aujourd’hui difficilement aménageable, qui va devenir le nouveau poumon vert de la ville. L’objectif étant de favoriser le développement de la biodiversité, dans un espace protégé pour un siècle grâce à l’établissement d’un acte notarié avec la Ville, comme l’explique dans cette interview Baptiste Trény, président-fondateur de Créateur de forêt, entreprise basée à Niort, qui porte le projet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/foret-angely-integral.mp3 Saint-Jean-d’Angély est le 3e projet porté par Créateur de forêt en Charente-Maritime, après Landrais et Périgny. Mais l’entreprise ne compte pas en rester là et cherche de nouveaux projets pour 2025 et 2026. Elle lance d’ailleurs un appel à toutes les communes du département. Pour en savoir plus, rendez-vous sur createurdeforet.fr.