Après Saintes lundi, l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély déclenche à son tour le niveau 2 de son plan blanc. Toujours en raison de tensions hospitalières, la direction du groupe des deux établissements a pris cette décision hier. Cette mesure prévoit là encore la mobilisation de tous les personnels hospitaliers disponibles et le rappel des agents sur leurs temps de congés et de repos. Mais aussi la déprogrammation des activités de soins pour assurer la continuité de l’accueil et la prise en charge des patients.