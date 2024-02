C’est aujourd’hui la Journée internationale de l’épilepsie. À cette occasion, l’association Épilepsie-France et ses 145 bénévoles répartis dans 80 antennes départementales se mobilisent. Au programme cette année : illuminations, stands d’information, matchs et défis solidaires. Des actions sont prévues dans plusieurs villes de Charente-Maritime.

De nombreuses communes vont communiquer sur leurs réseaux et, pour bon nombre d’entre elles, elles illumineront leurs mairies ou leurs monuments en violet. Parmi celles-ci, il faudra compter sur la mobilisation de Saintes, La Rochelle, Châtelaillon-Plage ou encore Meschers-sur-Gironde. L’occasion de sensibiliser le grand public sur cette maladie qui touche plus de 650 000 personnes en France, soit 1 % de la population, dans toutes les tranches d’âge, et dans tous les milieux. Il faut savoir qu’une personne sur 10 est susceptible d’être confrontée à l’épilepsie au cours de sa vie.

L’épilepsie est une maladie neurologique chronique caractérisée par la survenue de crises, dont les formes sont variées et qui correspond à un dysfonctionnement soudain et transitoire de l’activité électrique du cerveau. C’est l’une des affections les plus anciennement connues de l’humanité, mentionnée dans des documents écrits qui remontent à 4000 ans avant J.-C.

Ce n’est ni une maladie contagieuse, ni une maladie mentale, et pourtant elle continue de susciter fréquemment la crainte, l’incompréhension, la discrimination et la stigmatisation sociale.

D’où une action de sensibilisation organisée par l’antenne départementale d’Épilepsie-France samedi prochain de 9h à 19h au centre commercial Hyper U Beaulieu à Puilboreau, près de La Rochelle. Une autre est prévue le 8 mars, de 14h à 17h, au centre hospitalier de Royan.