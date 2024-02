Les villes étapes de la 38e édition du Tour cycliste du Poitou-Charentes ont été dévoilées vendredi. L’épreuve, qui se déroulera du 20 au 23 août, partira de la commune des Gonds, près de Saintes, en Charente-Maritime, pour rejoindre la ville de Cognac, en Charente. La 2e étape reliera Gensac-la-Pallue, en Charente, à Niort. La 3e sera un contre-la-montre entre Ménigoutte, dans les Deux-Sèvres, et Fontaine-le-Comte, dans la Vienne. Et la 4e et dernière étape se disputera entre Fontaine-le-Comte et Poitiers.