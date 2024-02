Rendez-vous à la salle des fêtes de Landrais pour le nouveau spectacle charentais « La grouée du Père François » samedi 2 mars et dimanche 3 mars, à 14h30, ainsi que le vendredi 8 mars et le samedi 9 mars à 20h30, et le dimanche 10 mars à 14h30. Au programme : des sketchs, du patois, des chants et de la danse. Tarif adulte 8€ et 5€ pour les enfants de 7 à 14 ans. Réservez votre place en téléphonant au 05 46 27 73 81 ou au 06 77 68 96 70.