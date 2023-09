C’est aujourd’hui que le Département de la Charente-Maritime lance sa concertation préalable au contournement de Marans. Une étape importante avant le début des études techniques et des dossiers d’autorisations réglementaires. Jusqu’au 24 octobre, tous les Charentais-Maritimes sont invités à donner leur avis sur ce dossier vieux de plus de 30 ans. Ce qui va permettre au Département, maitre d’ouvrage, d’améliorer et d’enrichir sa réflexion.

Avec ses 4 500 habitants, Marans est la première ville de la Communauté de Communes Aunis Atlantique. Un territoire qui bénéficie d’un positionnement stratégique, car situé entre les agglomérations de La Rochelle et Niort. La commune bénéficie également d’une façade littorale et appartient au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. Ce qui en fait un territoire attractif. Malgré cette situation géographique avantageuse, le développement de Marans est entravé par la présence de la Départementale 137 qui coupe son centre-ville en deux. Avec ses 10 000 véhicules jour, dont 9% de poids lourds, cette route constitue un axe de communication privilégié entre le nord de la Charente-Maritime et le sud de la Vendée, mais aussi la principale desserte du littoral rochelais et de l’île de Ré par le Nord. Ce qui en fait l’une des voies les plus fréquentées du département. Marans subit un trafic routier important, qui impacte depuis de nombreuses années les riverains, les usagers de la route et les commerçants. Un constat rendu encore plus prégnant par l’incident survenu sur le pont du Brault en mai dernier, avec plus de 20 000 véhicules traversant la zone chaque jour.

Longtemps resté en discussion, la concrétisation du projet de contournement apparaît aujourd’hui essentielle pour améliorer la qualité de vie, la desserte et les conditions de circulation. Le tracé estimé entre 6 et 8km est un projet ambitieux évalué à 60 millions d’euros. D’où l’intérêt qu’il suscite et pour lequel chacun est invité à s’exprimer.

Et pour accompagner le lancement de cette concertation, une réunion publique a lieu ce soir à 18h30 à la salle polyvalente de Marans, en présence des élus locaux et de la Présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly.