Une centaine d’offres de postes, de contrats de professionnalisation, d’apprentissage et de formation à pourvoir cet après-midi à Rochefort. C’est ce que propose la Mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron avec le forum « Mets le cap sur ton avenir ». Destiné aux plus de 15 ans, il propose des solutions d’emploi ou de formations à ceux qui n’en ont pas en cette rentrée 2023, comme le souligne Yann Godefroy, responsable de secteur, qui organise ce forum :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/mission-locale-1.mp3 Rendez-vous au palais des congrès de Rochefort, de 14h à 16h30. À cette occasion, aura lieu l’inauguration de l’Espace régional d’information de proximité Rochefort Océan, l’Erip, qui vient en aide à toute personne engagée dans une démarche de réorientation ou d’évolution professionnelle. Yann Godefroy est son coordinateur :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/mission-locale-2.mp3 L’Erip propose des évènements, des ateliers et un accueil personnalisé.