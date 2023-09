HÉLÈNE FM et VOG RADIO en direct du Festival de la fiction de La Rochelle. Retrouvez ce soir de 18h à 19h l’émission « Chut… on écoute la télé » présentée par Alain Jeanne depuis la terrasse de la Brasserie des dames, sur le Vieux-Port. Avec de nombreux invités : la comédienne Garance Thenault et la productrice Sylvette Frydman pour le téléfilm « Les Mystères de la marée », tourné en Charente-Maritime et qui sera diffusé le 30 septembre sur France 3. Mais aussi Sandrine Zoller du Bureau d’accueil des tournages en Charente-Maritime. Et les acteurs Théo Fernandez, Raphaël Lenglet, Maïra Schmitt, Kamel Belghazi et le Royannais Christophe Favre. Vous pourrez venir assister à l’émission.