Un homme a été interpellé et placé en hôpital psychiatrique, après avoir délibérément foncé sur les maisons de ses voisins avec son tracteur muni d’une fourche hier peu avant 6h du matin sur la commune de Néré, près de Saint-Jean-d’Angély. Cet agriculteur de 57 ans a causé d’importants dégâts sur les habitations qu’il a attaquées et éventrées. Par chance, personne n’a été blessé. L’agresseur, dont le tracteur a terminé sa course folle coincé sous un hangar, a ensuite proféré des menaces de mort envers ses voisins. Vendredi, le quinquagénaire avait déjà menacé de mort les parents d’un des habitants, après avoir été mis en cause dans un vol de foin. L’homme, déjà été condamné à six reprises pour dégradations et menaces, a été interné.